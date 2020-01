Qui Roma, Dzeko vuole punire ancora la Juve

TORINO- Dopo la sconfitta con il Torino nel primo turno del 2020, la Roma va in cerca di riscatto con la Juventus. I giallorossi vogliono continuare con la striscia positiva all’Olimpico, stadio in cui i bianconeri non vincono dall’ormai lontano maggio del 2014. Per farlo, si affideranno ancora una volta ai gol di Edin Dzeko, che in casa contro i campioni d’Italia ha già segnato due volte. La prima, nella vittoria capitolina del 2015 per 2-1, fu anche la prima marcatura ufficiale del centravanti bosniaco in serie A. La seconda, invece, risale alla scorsa stagione, quando firmò il definitivo 2-0 dopo il gol di Florenzi.