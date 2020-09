TORINO- La Roma di Fonseca ha aperto ieri il proprio campionato con un pareggio esterno in quel di Verona. Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca, ma una prestazione che caricherà certamente i giallorossi in vista del big match di domenica prossima contro la Juventus. Pellegrini e compagni godranno oggi di un giorno di riposo, mentre da domattina torneranno ad allenarsi per preparare al meglio la sfida ai bianconeri.