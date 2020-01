Qui Parma, i convocati per la Juve: fuori Gervinho e Grassi

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani allo Stadium ospiterà il Parma. Gialloblù che arrivano dal successo per 2-0 sul Lecce dell’ultimo turno e che vogliono continuare a guadagnare punti. Partita sulla carta proibitiva, anche in virtù dell’assenza di Gervinho, escluso dai convocati di D’Aversa a causa di problemi fisici. Come l’ivoriano, anche Grassi salterà la trasferta piemontese:

PORTIERI: Alastra, Colombi, Sepe;

DIFENSORI: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

CENTROCAMPISTI: Barillà, Brugman, Hernani, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella;

ATTACCANTI: Cornelius, Inglese, Siligardi, Sprocati.