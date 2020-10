TORINO- Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli ha effettuato un nuovo giro di tamponi in queste ore. Il club azzurro ha comunicato che, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas risultano ancora positivi al Coronavirus. I due centrocampisti, che sono asintomatici, rimarranno dunque in isolamento, non potendo ancora unirsi al resto del gruppo, che il 17 ottobre sfiderà in campionato l’Atalanta.