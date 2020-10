TORINO- Il Napoli ha lavorato anche oggi agli ordini di mister Gattuso per preparare la sfida di domenica sera alla Juventus. Il club azzurro, contro i bianconeri, dovrà fare a meno di Amin Younes, ufficialmente ceduto in prestito all’Enitracht Francoforte: “La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo”.