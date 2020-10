TORINO- Anche nella giornata di oggi il Napoli ha sottoposto i suoi giocatori e il suo staff ai tamponi per il Coronavirus. Come riportato con un comunicato, non sono stati evidenziati nuovi casi di positività: “Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi”.