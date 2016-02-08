QUI NAPOLI - Si sente l'ansia Juve, in casa Napoli. "Limite mentale". Apre così uno dei capitoli dedicati alla sfida con il Carpi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non è stato il Napoli solito, quello del bel gioco e dal gol facile. L’ansia e la pressione per la sfida di sabato s’è sentita e non poco. Se all’aspetto mentale si aggiunge anche quello tecnico, allora è facilmente spiegabile il perché della poca consistenza della manovra e della scarsa reattività sotto porta. Castori s’è comportato da allenatore di una provinciale alla ricerca del punto sul campo della capolista, per muovere la classifica. E, tutto sommato, la squadra ha risposto bene".

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