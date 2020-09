TORINO- Come riportato da Radio Kiss Kiss, Rino Gattuso non sarà in conferenza stampa sabato, giorno prima del match tra la Juventus e il suo Napoli. Giocatori e staff del club partenopeo, infatti, dopo i 14 casi di Covid rilevati in casa Genoa, sono stati sottoposti al tampone di rito in mattinata e attendono i risultati. Lo svolgimento della partita, al momento, non è comunque a rischio.