TORINO- Come riportato da Sky Sport, prima della seduta pomeridiana di allenamento, giocatori e staff del Napoli sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi per rilevare possibili positivi al Covid-19. I risultati sono attesi nel pomeriggio di domani, mentre sabato verrà effettuato un nuovo giro di tamponi. I risultati dei primi test erano negativi e la spearanza è che, anche in questa occasione, non ci siano contagiati.