TORINO- Giornata di allenamenti anche in casa Napoli, con Rino Gattuso che continua a preparare la sfida di domenica sera contro l’amico Pirlo. Azzurri al lavoro nel pomeriggio a Castelvolturno, con Manols che ha svolto la seduta con il resto del gruppo e sarà disponibile contro la Juventus. Terapie, invece, per Insigne, alle prese con un infortunio e sicuro assente in occasione del big match dello Stadium.