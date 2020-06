Qui Napoli, Lozano accusato di scarso impegno: Gattuso lo caccia dall’allenamento

TORINO- In casa Napoli si continua a preparare la sfida di domani alla Juventus, valevole per l’assegnazione della Coppa Italia. Non tutti i calciatori azzurri, però, sarebbero concentrati sulla sfida con i bianconeri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Hirving Lozano, nella seduta di ieri, sarebbe stato infatti accusato di scarso impegno e, per questo, invitato da mister Gattuso a lasciare prima il campo di allenamento. Il destino dell’esterno messicano sembra così sempre più lontano dall’Italia.

