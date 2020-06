Qui Napoli, Lobotka in dubbio per la gara con la Juve

TORINO- Nuova seduta mattutina per il Napoli, che a Castelvolturno continua a preparare la sfida di mercoledì con la Juve, decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia. Mister Rino Gattuso si è concentrato maggiormente sul lavoro con il pallone quest’oggi, ma ha dovuto fare a meno di Stanislav Lobotka. L’ex centrocampista del Celta Vigo, dopo il problema accusato alla vigilia del match con l’Inter, ha svolto una seduta di lavoro a parte e la sua presenza all’Olimpico è in dubbio.

