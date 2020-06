Qui Napoli, le probabili scelte di Gattuso

TORINO- Tempo di vigilia anche in casa Napoli, con mister Gattuso che sta sciogliendo gli ultimi dubbi sulla formazione che scenderà in campo domani sera all’Olimpico per contendere la Coppa Italia alla Juve. In porta obbligata la presenza di Meret, vista la squalifica di Ospina, con una linea a quattro difensiva formata da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe tornare Fabian Ruiz al posto di Elmas, affiancato da Demme e Zielinski. In avanti sono sicuri del posto Mertens e Insigne, mentre Politano e Callejon si giocano una maglia.

