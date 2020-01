Qui Napoli, i convocati di Gattuso: fuori Mertens e Koulibaly

TORINO- Vigilia di Napoli-Juventus, match storicamente molto caldo. Nonostante la distanza che separa i due club in classifica, gli azzurri vogliono continuare sulla buona strada intrapresa vincendo in coppa Italia con la Lazio, sperando di agganciare ancora un posto in Champions. Mister Gattuso dovrà però fare a meno di diversi pezzi pregiati, tra cui Koulibaly e Mertens, ancora ko per infortunio. Questi i convocati partenopei per domani sera: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.