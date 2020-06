Qui Napoli, Gattuso studia la formazione anti-Juve

TORINO- Antiviglia della finale di Coppa Italia anche per il Napoli, che continua a lavorare al centro sportivo di Castelvolturno sotto gli occhi vigili di mister Gattuso. Il tecnico partenopeo, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, starebbe studiando tre cambiamenti di formazione in vista del match con la Juve. Dovrebbero rientrare tra i titolari Mario Rui, Fabiàn Ruiz e Callejon, che nei piani prenderebbo i posti di Hysaj, Elmas e Politano. In porta obbligata la titolarità di Meret, vista la squalifica di Ospina.

