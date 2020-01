Qui Napoli, Allan salterà la gara contro la Juve

TORINO- Archiviato il successo in coppa Italia contro la Roma, che le ha permesso di accedere alle semifinali, la Juventus si rituffa ora sul campionato. Bianconeri che, domenica sera, saranno ospiti al San Paolo per sfidare il Napoli, a caccia di altri risultati positivi dopo la vittoria sulla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, gli azzurri dovranno fare a meno di un pezzo importante come Allan, al quale è stato concesso un permesso speciale per il ritorno in Brasile. Il centrocampista, infatti, è da poco diventato padre per la terza volta e darà quindi forfait per la sfida contro Ronaldo e compagni.