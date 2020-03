Qui Milan, vicino il divorzio con Boban

TORINO- Situazione difficile in casa Milan a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro la Juventus. Il club rossonero, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino al divorzio con Zvonimir Boban, attuale Chief Football Officer. Al resto della dirigenza non sarebbero piaciute le dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport, oltre al diverso punto di vista riguardo il possibile arrivo in panchina del tedesco Rangnick.

