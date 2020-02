TORINO- Archiviata la beffa in rimonta nel derby di ieri sera, il Milan è tornato a lavorare al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida di giovedì sera in coppa Italia contro la Juve. Rossoneri che, agli ordini di mister Pioli, si sono divisi in due gruppi, con una parte che ha svolto consueto lavoro di defaticamento e l’altra esercitazioni tecniche di rito. Domani prevista una nuova seduta al pomeriggio.