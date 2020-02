Qui Milan, Musacchio recuperato e disponibile per la Juve

TORINO- Anche il Milan, così come la Juventus, vede nella sfida di domani sera un’occasione per riscattare la sconfitta nell’ultimo turno di campionato. Il club rossonero punta tutto sulla coppa Italia, così da assicurarsi un posto nella prossima edizione di Europa League. Buone notizie per il tecnico Pioli, che ha recuperato il difensore Mateo Musacchio, ai box per infortunio nelle ultime settimane. L’argentino potrebbe partire da titolare al fianco di Rmagnoli contro i bianconeri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<