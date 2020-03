TORINO- Momenti di grande tensione in giro per l’Italia a causa del Coronavirus, che sta costringendo la Lega a prendere decisioni drastiche sullo svolgimento delle partite. L’ultima protesta arriva dai tifosi del Milan, molti dei quali si sono visti costretti a non poter affrontare la trasferta in casa della Juve di domani sera a causa delle limitazioni territoriali per i residenti nelle zone a rischio. Tra i vari messaggi uno spicca su tutti: “A Torino non si va”: