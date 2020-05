Qui Milan, Ibrahimovic ko: rischia un lungo stop

TORINO- Brutte notizie in casa Milan. Nella sessione di allenamento odierna, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un infortunio al polpaccio, dovendo fermarsi in anticipo rispetto ai suoi compagni. Come riportato da Sky Sport, il centravanti svedese si sottoporrà in queste ore agli esami medici del caso, per capire al meglio l’entità di questo stop. Difficilmente, però, in caso di ripartenza del campionato, il giocatore sarà a disposizione di Stefano Pioli.

