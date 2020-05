TORINO- Infortunatosi al polpaccio nel corso di un allenamento negli scorsi giorni, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di fare ritorno in Svezia quest’oggi. Come riportato da Sky Sport, per recuperare dall’infortunio, il centravanti del Milan ha preferito far ritorno in patria, così da passare il tempo accanto alla sua famiglia. Il numero 21 rossonero, poi, dovrebbe fare ritorno a Milano nel corso della prossima settimana.

