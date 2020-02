Qui Milan, Ibrahimovic contro il tabù Juventus

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Milan-Juventus, andata delle semifinali di coppa Italia. Partita che starà particolarmente a cuore a Zlatan Ibrahimovic, che con il club bianconero ha vissuto le sue prime due stagioni in Italia (dal 2004 al 2006). Da avversario, però, lo svedese non è mai stato un vero e proprio spauracchio, realizzando solamente un gol alla Vecchia Signora nella sconfitta per 2-1 a San Siro della stagione 2010/11. Se i rossoneri vorranno qualificarsi al prossimo turno, molto passerà dalla capacità del numero 21 di sfatare questo suo tabù personale.

