Qui Milan, Donnarumma non si allena: Juve in dubbio

TORINO- Problemi in casa Milan dove, per il secondo allenamento consecutivo, Gianluigi Donnarumma ha svolto solamente una seduta di terapia senza allenarsi con il resto del gruppo. Il portiere, non al meglio dopo lo scontro con Chiesa rimediato sabato scorso, salterà la gara con il Genoa, in programma nel fine settimana. Pioli spera di recuperare il proprio numero 99 per la trasferta di Coppa Italia con la Juve del 4 marzo.

