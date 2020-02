Qui Milan: Donnarumma in dubbio, si scalda Begovic

TORINO- In casa Milan ci si sta preparando alla partita di campionato contro il Genoa, con un occhio ben puntato sula trasferta di Coppa Italia contro la Juventus. I rossoneri, per queste due partite, potrebbero dover fare a meno di Gianluigi Donnarumma, che anche nella giornata di ieri non si è allenato con il gurppo, effettuando solamente una seduta di terapia. Al suo posto si scalda l’esperto Begovic, che ha fatto il suo esordio in occasione del pareggio di Firenze.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<