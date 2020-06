Qui Milan, anche Conti in dubbio per la Juve

TORINO- La prima gara della ripresa del campionato, salvo sorprese, sarà l’incontro tra Juventus e Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, non avrà a disposizione due elementi cardine come Theo Hernandez, Castillejo (entrambi squalificati) e Zlatan Ibrahimovic (infortunato) e rischia ora di perdere anche Andrea Conti. Come riportato da Sky Sport, il terzino è alla prese con alcuni acciacchi uscolari e difficilmente dovrebbe recuperare per il match del 12 giugno.

