Qui Milan: allenamento nel pomeriggio, Pioli non rilascerà dichiarazioni in conferenza

TORINO- Giornata di vigilia per Milan e Juventus, che domani sera a San Siro si affronteranno nell’andata delle semifinali di coppa Italia. Il club rossonero, come riportato dal sito ufficiale, si è ritrovato al lavoro a Milanello nel pomeriggio, dove ha svolto esercizi di tattica e con il pallone. Mister Stefano Pioli, a differenza di Maurizio Sarri, non interverrà in conferenza stampa, ma rilascerà eventuali diciarazioni solo ai microfoni di Rai Sport o MilanTV.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<