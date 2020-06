Qui Lione: Thiago Silva avrebbe potuto affrontare la Juve in Champions, ma…

TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Lione avrebbe posato gli occhi su Thiago Silva, che nei prossimi mesi lascerà il Psg a parametro zero come confermato dal ds brasiliano Leonardo. Il club transalpino si sarebbe fatto avanti, ma le alte richieste dell’ex Milan hanno spaventato e non poco il presidente Aulas, che avrebbe deciso di mollare la pista. Un incontro solamente sfiorato quello con la Juve, che sarebbe potuta essere l’avversaria dell’ex Milan in Champions League.

