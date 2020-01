Qui Lione, Seri nel mirino per rinforzare il centrocampo

TORINO- Anche il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, è molto attivo sul mercato. Il club francese, infatti, ha bisogno di rimpiazzare adeguatamente il centrocampista Adelaide, che ha riportato un infortunio al crociato, chiudendo anzitempo la sua stagione. I transalpini, su suggerimento del tecnico Rudi Garcia, avrebbero messo nel mirino, secondo Footmercato, il centrocampista Seri. Per il ragazzo, di proprietà del Fulham ma in prestito al Galatasaray, sarebbe però già stata rifiutata una prima offerta da 12 milioni di euro.