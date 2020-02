TORINO- Se in casa Juve la situazione non è della più facili, non si può certamente dire che in casa Lione le cose stiano andando meglio. Anche i prossimi avversari in Champions League dei bianconeri, infatti, sono usciti sconfitti dall’ultimo turno di campionato, perdendo con il passivo di 4-2 al “Parco dei Principi” contro il Psg. A segno, per i padroni di casa, Di Maria, Mbappè e Cavani (oltre all’autogol di Marcal). Per gli ospiti inutili reti di Terrier e Dembelè.