Qui Lione, N’Zonzi possibile rinforzo per gennaio

TORINO- L’urna di Nyon ha accoppiato, per gli ottavi di finale di Champions League, Juventus e Lione. Sorteggio benevolo per i bianconeri, che hanno così evitato lo spauracchio Real Madrid. La squadra di Rudi Garcia resta comunque avversario da non sottovalutare, nonostante le perdite di Depay in attacco e Adelaide a centrocampo. Secondo quanto riportato da Bein Sports, per sostituire il centrocampista, il club francese si sarebbe messo sulle tracce di Steven N’Zonzi, giocatore in passato accostato proprio ai campioni d’Italia. Il ragazzo è attualmente di proprietà della Roma e in prestito al Galatasaray, ma potrebbe cambiare nuovamente casacca a gennaio.ù