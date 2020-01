Qui Lione, la squadra di Rudi Garcia vince 2-1 a Bordeaux

TORINO- Mentre bisognerà attendere domani per vedere in campo la Juve, il Lione ha giocato oggi la sua partita di campionato. I prossimi avversari in Champions dei bianconeri hanno affrontato in trasferta il Bordeaux, tornando a casa con un successo in rimonta per 2-1. Dopo il gol dei padroni di casa di Briand, la reazione degli ospiti si è fatta attendere, ma nel secondo tempo non c’è stata storia. I ragazzi di Rudi Garcia la ribaltano con le reti di Cornet e Dembele nel giro di tre minuti, portandosi a quota 29 punti al quinto posto.