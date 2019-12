Qui Lione, Giroud la prima idea per l’attacco

TORINO- Anche il Lione, così come la Juventus, è molt attivo sui possibili movimenti del mercato. Il club transalpino, prossimo avversario in Champions League dei bianconeri, è in cerca di un centravanti, dopo aver perso per il resto della stagione Memphis Depay, ko a causa della rottura del crociato. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il primo nome sulla lista degli acquisti sarebbe quello di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Per il francese, oltre ad un ritorno in patria, potrebbe quindi esserci un confronto con il mentore Sarri, con cui ha alzato al cielo l’ultima Europa League.