Qui Lione, Ekambi è il sostituto di Depay

TORINO- Anche il Lione si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la propria rosa. Il club francese, prossimo avversario in Champions League della Juventus, ha ufficializzato in queste ore l’acquisto di Toko Ekambi, ex attaccante del Villareal. Autore di 15 gol in 47 partite con il club spagnolo, il classe 1992 arriva alla corte di Rudi Garcia con il difficile compito di rimpiazzare Memphis Depay, che ha riportato la rottura del crociato mettendo così fine anticipatamente alla sua stagione.