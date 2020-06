Qui Lione, Depay torna a lavorare con il resto della squadra

TORINO- Anche il Lione, così come la Juventus, è al lavoro nel proprio centro di allenamento in questi giorni. Il club francese, visto il definitivo stop del campionato, però, potrà concentrarsi al meglio sull’incontro di Champions con i bianconeri previsto per gli inizi di agosto. Buone notizie per Rudi Garcia, visto che Memphis Depay, principe del reparto offensivo dei transalpini, è tornato ad allenarsi in gruppo e potrà essere un’arma in più per l’incontro con Ronaldo e compagni.

