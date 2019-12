Qui Lione, Depay si è operato al crociato: 5 mesi di stop

TORINO- L’urna di Nyon, per gli ottavi di finale, ha messo il Lione sulla strada della Juventus. Bianconeri che ritroveranno il vecchio “nemico” Rudi Garcia, che dovrà però fare a meno di uno degli elementi chiave del suo undici: Memphis Depay. L’ex Manchester United ha riportato un problema al legamento crociato, che lo costringerà a saltare il doppio impegno contro Cristiano Ronaldo e compagni. L’attaccante olandese si è operato nella mattinata di oggi alla clinica romana di “Villa Stuart” e dovrebbe recuperare dal suo infortunio in 5 mesi, in tempo per l’Europeo della prossima estate.