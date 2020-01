Qui Lione, Aulas: “Vogliamo tenere in rosa Dembelé e Tousart”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha smentito categoricamente le cessioni di Moussa Dembelé e Lucas Tousart, elementi importanti della squadra avversaria della Juventus agli ottavi di Champions. Queste le parole del numero uno francese: “Per quanto riguarda Dembelé posso confermarvi ancora una volta che non lo cederemo. Vogliamo rimanga anche Tousart, che per noi è un altro elemento importante. Ha ricevuto diverse proposte da varie squadre, ma prima di cederlo dovremmo trovare un sostituto all’altezza e non ci stiamo muovendo in questa direzione. Vogliamo rinforzare la squadra, non indebolirla”.