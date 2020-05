Qui Lione, Aulas contro lo stop della Ligue1: “Così si rompe un settore economico”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha così commentato, tramite un’intervista concessa a L’Equipe, la decisione di stoppare definitivamente la stagione corrente in Francia: “C’è stato un errore politico e chiedo che questa decisione venga rivista durante la prossima assemblea generale. Non sappiamo se gli altri paesi prenderanno le nostre stesse decisioni. Non dovremmo precipitarci in politica se non siamo sicuri che gli altri non stiano facendo lo stesso. Siamo in procinto di cancellare il merito sportivo dichiarato dalla UEFA, rompendo il settore economico del calcio professionistico”.

