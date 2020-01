Qui Lione, anche Dembélé potrebbe saltare la Champions

TORINO- Con l’arrivo del nuovo anno, in casa Juventus si attende il ritorno della Champions League, grande obiettivo del club per questa stagione. Bianconeri attesi dalla doppia sfida negli ottavi di finale contro il Lione, in una vera e propria emergenza. Il club transalpino, infatti, dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Depay e Adelaide, la cui stagione è ormai giunta al termine. Altro possibile assente potrebbe essere Moussa Dembélé, punta di diamante dell’undici di Rudi Garcia. Il ragazzo, infatti, è molto seguito sul mercato dai club inglesi, in particolar modo Tottenham e Chelsea.