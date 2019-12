TORINO- Anche il Lione, prossimo avversario in Champions League negli ottavi della Juventus, è sul mercato in cerca di possibili rinforzi per far fronte alla lista di infortunati. L’ultimo nome nel mirino, secondo quanto riportato dalla stampa francese, è quello di Hatem Ben Arfa, trequartista al momento senza contratto. Il ragazzo conosce bene l’ambiente di casa OL e potrebbe far comodo a Rudi Garcia. Perplessità, però, rimangono sulle sue condizioni fisiche.