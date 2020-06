Qui Lecce, subito al lavoro in vista della Juve

TORINO- Dopo la pesante batosta casalinga di ieri, subita per mano del Milan, il Lecce è tornato subito al lavoro per preparare al meglio la partita di venerdì con la Juventus. I calciatori in campo contro i rossoneri hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Assente Barak, le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, mentre Lapadula, dopo il ko muscolare di ieri, si è allenato a parte.

