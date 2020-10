TORINO- Allarme rosso in casa Lazio. Come riportato da Sportmediaset, infatti, all’allenamento di rifinitura in vista della partita di domani con il Club Brugge, erano assenti ben 11 giocatori: Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini ed Escalante. La società non ha ancora rilasciato comunicazioni, ma il rischio di un focolaio dovuto al Covid è alto.