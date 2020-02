Qui Inter, Sensi in dubbio per il derby d’Italia

TORINO- Infortunatosi nuovamente, Stefano Sensi avrà bisogno di almeno tre settimane per recuperare in pieno dal problema al piede. Il giocatore, come riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere costretto a saltare la sfida scudetto con la Juve del primo marzo, ma proverà a recuperare in extremis. Una stagione che, cominciata sotto una buona stella, non sta continuando nel migliore dei modi per l’ex Sassuolo, il cui calvario con gli infortuni è iniziato proprio nella gara di andata con i bianconeri.

