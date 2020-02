Qui Inter, Handanovic sulla via del recupero

TORINO- Rinviata la gara prevista per stasera a causa dell’emergenza Coronavirus, l’Inter può ora concentrarsi sulla gara europea contro il Ludogorets. Una partita, quella contro l’undici bulgaro, in cui i nerazzurri potrebbero ritrovare Samir Handanovic, assente da diverse settimane per infortunio. Come riportato da Tuttosport, il numero uno sloveno ha ormai quasi del tutto recuperato e, se non dovesse scendere in campo già giovedì, il suo ritorno potrebbe avvenire in occasione del derby d’Italia con la Juve del prossimo fine settimana.

