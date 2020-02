Qui Inter, Handanovic già tra i pali contro il Ludogorets?

TORINO- Alle prese con un infortunio alla mano sinistra rimediato ad inizio mese, Samir Handanovic sembra ormai aver superato e il peggio e si prepara a tornare in campo. Il capitano dell’Inter, sostituito nelle ultime giornate dal vice Padelli, punta a rientrare tra i pali della porta interista per il big match contro la Juventus, in programma domenica sera. Possibile, però, che gli sia concesso spazio già in occasione del match di Europa League contro il Ludogorets di giovedì.

