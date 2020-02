Qui Inter, Handanovic al lavoro per esserci allo Stadium

TORINO- Anche l’Inter, così come la Juventus, è tornata al lavoro quest’oggi per preparare i prossimi impegni in calendario. Giovedì l’andata con il Ludogorets, valida per i sedicesimi di Europa League, mentre nel fine settimana la sfida con la Sampdoria, che anticiperà il grande scontro del primo marzo contro Ronaldo e compagni. Come riportato da Sky Sport, Samir Handanovic sta facendo di tutto per farsi trovare pronto al big match, appuntamento al quale non vuole assolutamente mancare.

