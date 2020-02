Qui Inter: Conte ritrova Handanovic ma perde Sensi

TORINO- Anche l’Inter, così come la Juve, prosegue la sua preparazione per il big match di domenica sera allo Stadium. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrà contare sul rientro tra i pali di Samir Handanovic, che quest’oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Antonio Conte, però, dovrà rinunciare a Stefano Sensi, punto fermo del suo centrocampo, che resterà ai box per diverse settimane.

