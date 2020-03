Qui Inter: ballottaggio Candreva-D’Ambrosio, Eriksen dalla panchina

TORINO- Anche Antonio Conte, così come Sarri, ha ancora qualche dubbio sulla formazione che da schierare domani sera all’Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo è in difesa, dove Bastoni è favorito su Godin per completare il trio difensivo con De Vrij e Srkiniar, che agiranno davanti al recuperato Handanovic. A centrocampo nuova panchina per Eriksen, con Vecino, Barella e Brozovic in mediana. Sugli esterni Young e Candreva (al momento avanti su D’Ambrosio). Confermatissima, in avanti, la premiata coppia Lukaku-Lautaro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<