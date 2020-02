Qui Inter, allenamento odierno decisivo per Handanovic

TORINO- Anche l’Inter, così come la Juventus, continua ad allenarsi per preparare al meglio la sfida scudetto di domani sera. Nerazzurri che, quest’oggi, scioglieranno anche gli ultimi dubbi legati alla presenza o meno in campo di Samir Handanovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere avrebbe superato i problemi fisici che lo avevano colpito, ma una decisione finale verrà presa solamente dopo la seduta odierna. In caso contrario è pronto il secondo Padelli.

