Qui Genoa, Nicola: “La Juve arriva al momento giusto, dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità”

TORINO- Alla vigilia del match tra Genoa e Juventus, il tecnico rossoblù Davide Nicola ha analizzato la partita in conferenza stampa: “A Brescia abbiamo conquistato un punto importante e dobbiamo uscirne con la consapevolezza di poter migliorare. La Juve è una squadra molto forte e capace, che arriva al momento giusto da sfidare. Nulla è impossibile nel calcio se lavoriamo da squadra. Non deve mai mancare la voglia di lavorare, la consapevolezza di poter dare di più e la voglia di andare oltre le difficoltà. I cambi incidono nella possibilità di poter far ruotare i giocatori tenendo conto che non tutti sono al top. Permettono di modificare l’assetto e contare su più effettivi”.

